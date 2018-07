Polonia: il 2019 sarà l'anno di Herling

VARSAVIA, 21 LUG - L'anno 2019 sara' dedicato in Polonia alla memoria di Gustaw Herling Grudzinski (1919 - 2000) il celebre scrittore e saggista polacco, ex prigioniero del Gulag sovietico, che nel dopo guerra (dal 1955) viveva a Napoli dove ha sposato Lidia Croce. Lo ha deliberato ieri il parlamento di Varsavia per invitare le istituzioni culturali a ricordare la vita e le opere di Herling, in concomitanza con il centenario della sua nascita, il 20 maggio 2019. "Il suo libro 'Inny swiat' (Un mondo a parte) e' stato il primo del genere nella letteratura mondiale a testimonianza del martirio degli prigionieri di lager sovietici provata dall'autore appena trentenne", hanno scritto i deputati polacchi ricordando anche il rammarico profondo di Herling perché una parte degli intellettuali europei per anni lo aveva contestato.