Imprenditore ucciso a fucilate in Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BARLETTA-ANDRIA-TRANI), 21 LUG - Un imprenditore agricolo di 59 anni, Giuseppe Valerio, già noto alle forze dell'Ordine, è stato ucciso con numerosi colpi di fucile, alle prime ore del mattino a San Ferdinando di Puglia, mentre stava andando al lavoro. Secondo la ricostruzione dell'accaduto fatta dai carabinieri, l'imprenditore era a bordo della sua Fiat Punto quando è stato affiancato da un'auto di grossa cilindrata che lo ha costretto a fermarsi. A bordo dell'auto c'erano tre persone, due delle quali sono scese per sparare contro la vittima. Gli assalitori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri del comando provinciale di Foggia. Le indagini sono coordinate dalla Dda. La vittima aveva precedenti di polizia ma, a quanto si è appreso, da diverso tempo conduceva una vita nella legalità. Avrebbe cambiato vita dopo che, dieci anni fa, era stato ucciso suo fratello con il quale era stato coinvolto in una vicenda di truffa per ottenere finanziamenti pubblici.