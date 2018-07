Maltempo e disagi su tutto il Piemonte

TORINO, 21 LUG - Forti temporali si sono abbattuti nella notte sul Piemonte, causando disagi e qualche danno. Allagato nel Torinese il pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso, chiuso per un paio d'ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l'acqua. Durante l'intervento i pazienti sono stati trasferiti nella sala gessi. Numerosi gli interventi anche in cantine, garage, sottopassi e strade allagate. La zona più colpita, oltre a Chivasso, è stata quella di Orbassano. A Vercelli il vento ha fatto crollare una porzione di tetto della chiesa di Sant'Agnese. Forti temporali, con raffiche di vento e grandine, anche sull'Astigiano; invasa da 40 centimetri d'acqua la zona pedonale del centro, dove la pioggia ha allagato locali e negozi. Gravi i danni all'agricoltura. Nell'Alessandrino, il temporale ha colpito soprattutto Castelnuovo Scrivia, Sale, Castellazzo Bormida e Piovera. Una cinquantina gli interventi di vigili del fuoco e protezione civile. Annullata la chiusura del Vignale Monferrato Festival.