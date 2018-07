Imprese bonsai con performance fiscali/economiche da giganti

(ANSA)-VENEZIA, 21 LUG -Il 98% circa del totale delle imprese in Italia ha meno di 20 addetti. Oltre 5mln di piccoli e micro imprenditori, artigiani, negozianti e liberi professionisti. Nonostante la dimensione aziendale di queste realtà sia molto contenuta, il contributo fiscale ed economico reso al Paese è rilevante.Lo rileva la Cgia la quale precisa che in materia di imposte e tasse nel 2017 i lavoratori autonomi e le piccole imprese (solo quelle sottoposte a studi di settore),hanno dato al fisco 43,9mld (53% totale delle principali imposte versate dal sistema economico).Tutte le altre prevalentemente medie e grandi imprese, hanno invece dato 'solo' 39,6 mld (il 47% del totale). Anche nel campo occupazionale ed economico i risultati sono sorprendenti. Al netto dei dipendenti del pubblico impiego, le aziende con meno di 20 addetti danno lavoro alla maggioranza degli italiani (56,4% occupati).Inoltre,queste micro realtà producono il 40% del valore aggiunto nazionale annuo,score non riscontrabile in nessun altro grande Paese in Ue.