Dl dignità: Di Maio, Boeri? Non ho potere di rimuoverlo

ROMA, 20 LUG - "Boeri? Io non ho il potere di rimuovere questa persona: o scade oppure resta li'. Quindi noi più che dire come normali cittadini che si dovrebbe dimettere, non possiamo fare altro". Così il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio ai cronisti che lo intercettano prima di rientrare a palazzo Chigi.