Migranti: Conte, ok da Ue anche a gabinetto crisi

ROMA, 20 LUG - Il presidente Giuseppe Conte si dice "soddisfatto che sia stata pienamente accolta anche la nostra proposta di creare un 'gabinetto di crisi' coordinato dall'Ue, proprio per gestire in maniera unitaria, coordinata e stabile l'emergenza immigrazione". In un post il premier pubblica la lettera ricevuta Junker: leggendola "vi accorgerete da soli che passo dopo passo stiamo realizzando quel cambiamento che avevamo promesso" scrive.