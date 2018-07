Crollano rocce in una cala a Ponza, nessun ferito

ROMA, 20 LUG - Crollo di rocce questa mattina sull'isola di Ponza, in provincia di Latina. I detriti di grandi dimensioni si sono riversati in una caletta creando momenti di paura tra i turisti in rada con barche e gommoni. Nel video, pubblicato dal quotidiano Leggo, si vede distintamente il momento nel quale le rocce finiscono in mare creando una nube di alcuni metri. La zona è interdetta da tempo a seguito di un'ordinanza comunale emessa proprio per l'alto rischio dell'area. Nessuna persona è rimasta comunque coinvolta, mentre i sopralluoghi della Capitaneria di porto hanno evidenziato come non sussistano ulteriori problemi in quella parte dell'isola.