Neonato morto Cagliari,6 medici indagati

CAGLIARI, 20 LUG - Sei medici del reparto di Ostetricia e ginecologia del Policlinico universitario di Monserrato (Cagliari) sono stati iscritti nel registro di indagati con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte di un neonato avvenuta il 12 luglio. Il piccolo era deceduto poche ore dopo la nascita e, dopo l'apertura del fascicolo, il pm Giangiacomo Pilia - come anticipato oggi dal quotidiano L'Unione Sarda e confermato all'ANSA - ha deciso di indagare sullo staff medico che ha seguito il parto e le ore seguenti prima della tragedia: un atto anche a garanzia dei tre ginecologi, dell'ostetrica e dei due neonatologi che si sono occupati del caso e che ora potranno nominare i propri consulenti per l'autopsia che sarà eseguita già nelle prossime ore dagli esperti della Procura. Il pm ha schierato una nutrita pattuglia di consulenti arrivati da Torino per scoprire le cause della morte del piccolo.