Via squalifica De Zerbi, -8 a Foggia

ROMA, 19 LUG - La corte federale d'appello della Federcalcio ha ridotto da 15 a 8 i punti di penalizzazione al Foggia per il prossimo campionato di serie B, e ha tolto i tre mesi di squalifica al tecnico De Zerbi. La decisione in secondo grado riguarda il processo sportivo per l'uso di fondi illeciti da parte del club pugliese negli anni 2015-2017; il tribunale nazionale Figc aveva inflitto i 15 punti e contro quella decisione avevano fatto ricorso sia il club pugliese sia la procura federale.