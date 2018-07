Altre 4 regioni per progetto autonomia

ROMA, 19 LUG - Anche le regioni Piemonte, Umbria, Toscana e Marche hanno fatto richiesta per l'avvio di un percorso costituzionale per ottenere una maggiore autonomia, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. A quanto si apprende i governatori delle quattro regioni incontreranno giovedì prossimo, 26 luglio, la ministra per gli Affari Regionali Erika Stefani.