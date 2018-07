Figc: nessun presupposto multa Antitrust

ROMA, 19 LUG - Il ricorso della Federcalcio contro la multa di 3, 3 milioni di euro ricevuta dall'Antitrust "è in fase di elaborazione e sarà presentato. Chiediamo l'annullamento della sanzione in toto, perché secondo noi non ci sono i presupposti in relazione agli impegni assunti dalla gestione commissariale". Lo spiega il vicecommissario della Figc, Angelo Clarizia, commentando la sanzione inflitta dall'Antitrust per la violazione dell'art.101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, per la previsione di restrizioni all'accesso al mercato dei servizi professionali offerti da alcune specifiche figure di supporto alle squadre di calcio. "La questione risale a dieci anni fa - aggiunge Clarizia - e ha riguardato tutte le gestioni precedenti, noi siamo arrivati alla fine del procedimento dell'Antitrust. Avendo eliminato la gran parte delle perplessità dell'Autorità riteniamo che non ci siano i presupposti per la sanzione".