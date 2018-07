Moavero, serve meccanismo Ue strutturale

BAKU, 19 LUG - "Noi vorremmo che si arrivasse rapidamente a dei meccanismi con carattere più strutturale, quindi non solo emergenziali che affrontino i singoli casi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero interpellato dai giornalisti a Baku - dove si trova insieme al presidente Mattarella - sulla richiesta italiana di istituire un comitato di crisi Ue sugli sbarchi. Il ministro degli Esteri ha spiegato che il Governo sta "cercando di mettere in atto le decisioni del Consiglio europeo di giugno e si parlava di condivisioni, di interventi concreti con risorse materiali e finanziarie. Noi cerchiamo di stimolare i vertici delle istituzioni europee". Ma servono, ha aggiunto, "meccanismi con carattere strutturale e non solo emergenziale". Questo carattere strutturale "non può che tenere conto della compartecipazione, di sforzi più condivisi e di una azione che - ha concluso Moavero - non può che essere coordinata dalle istituzioni europee, in particolare dalla Commissione".