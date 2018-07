Ragazzina autistica di 12 anni dispersa

BRESCIA, 19 LUG - Una ragazzina di 12 anni affetta da autismo è dispersa nei boschi di Serle, in provincia di Brescia. Era in compagnia di un gruppo, durante una gita, pare con altri giovani con disabilità, quando si sono perse le sue tracce. Sul posto sono in corso da due ore le ricerche con volontari, Vigili del fuoco e carabinieri.