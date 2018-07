Pronta Terrazza Termini,servizi e ristoro,"è luogo incontro"

ROMA, 19 LUG - La 'terrazza Termini' è stata completata. Costruita in vetro e acciaio, si affaccia sui binari, e raddoppia l'offerta di spazi commerciali con 3000 nuovi mq dedicati agli oltre 450.000 frequentatori giornalieri della principale stazione ferroviaria della capitale, la più grande d'Italia. A presentare lo spazio con vista sui binari è stata la sindaca Virginia Raggi, Claudia Cattani presidente Rfi, Silvio Gizzi ad di Grandi Stazioni Rail e Alberto Baldan ad Grandi Stazione Retail. Con le nuove aperture, Roma Termini si attesta a 133 punti vendita che occupano oltre 2 mila addetti. "Sui binari poi saranno realizzati parcheggi per 1.300 posti auto pronti tra fine 2019 e inizio 2020", ha annunciato Gizzi. L'area presentata oggi è fornita di servizi di accoglienza, sedute, tavoli, Wi-Fi free, punti ristoro gourmet, più un pianoforte a disposizione dei musicisti e amatori di passaggio. Questi i numeri dello spazio: 8 ascensori, 4 scale mobili, 2 gruppi di scale fisse, impianti audio e video di ultima generazione per l'informazione ai viaggiatori, videosorveglianza con 44 telecamere ad alta definizione, sistemi antincendio, un investimento economico complessivo di circa 32 milioni. (ANSA).