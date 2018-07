Incidenti, morto in moto un 16enne

MODENA, 19 LUG - Un 16enne di San Giacomo delle Segnate, in provincia di Mantova, Mattia Negrelli, è morto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua Honda 125, ieri sera alle 21.30 a Concordia, in provincia di Modena. La moto del giovane si è scontrata con un'auto che procedeva nell'opposto senso di marcia, tra le vie Martiri della Libertà e Bellini. Sulle dinamiche sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Mirandola. Soccorso dal 118, è deceduto durante il trasporto in ospedale.