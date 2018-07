Russia: approvata in prima lettura riforma pensioni

MOSCA, 19 LUG - La Duma ha passato in prima lettura la contestata riforma delle pensioni che prevede l'innalzamento graduale dell'età pensionabile. Lo riportano i media russi. Contemporaneamente, continuano sparute proteste. Davanti al parlamento si sono ritrovate un centinaio di persone per un picchetto contro la riforma. Il testo ora passa in seconda lettura e poi, dopo la terza, approderà in Senato. Quindi, se approvato, la legge finirà sul tavolo di Vladimir Putin per la firma finale.(ANSA).