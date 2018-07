Nas in Molise: dichiarata morte 47enne,ok a donazione organi

TERMOLI (CAMPOBASSO), 19 LUG - È stata dichiarata la morte del 47enne di Larino (Campobasso) colto due giorni fa da aneurisma cerebrale e trasferito oltre due ore più tardi all'ospedale di San Giovanni Rotondo (Foggia) per una serie di circostanze: l'ambulanza impegnata in altro intervento e la Tac dell'ospedale 'San Timoteo' di Termoli ferma per manutenzione programmata. All'arrivo nel presidio ospedaliero pugliese era stata dichiarata la morte cerebrale dell'uomo. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi che sarà effettuato entro questa notte. I familiari, come conferma il legale Michele Urbano, hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Larino.