Vitalizi:parere Consiglio Stato a agosto

ROMA, 19 LUG - Il Consiglio di Stato ha istituito una commissione ad hoc, come sempre accade per le questioni più complesse, per rendere il parere richiesto dalla presidenza del Senato sui vitalizi agli ex parlamentari. Lo si apprende da fonti di Palazzo Spada. La commissione sta studiando la questione e si riunirà a fine mese. Se i consiglieri troveranno subito una convergenza il parere potrebbe essere pronto già entro la prima metà di agosto.