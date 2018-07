Muore per ernia, 'chiarezza su cause'

NAPOLI, 19 LUG - L'associazione di consumatori Codici chiede chiarezza sulle cause del decesso di un uomo, morto nell'ospedale San Paolo di Napoli, a seguito di un'operazione per un'ernia inguinale e di cui hanno riferito organi di stampa. "La vittima della vicenda è un uomo di circa cinquant'anni che, ricoverato per un'ernia inguinale, è deceduto in seguito all'operazione presso l'Ospedale San Paolo di Napoli - si legge in una nota dell'associazione - l'uomo, che avrebbe dovuto essere sottoposto ad un veloce intervento in day hospital, è invece deceduto. I familiari hanno presentato una denuncia per ricostruire la dinamica dei fatti. Sarà necessario ora chiarire le cause che hanno portato alla morte l'uomo e stabilire le eventuali responsabilità". "E' urgente fare chiarezza sulla morte di un uomo di cinquant'anni, ricoverato per un'operazione del genere in una struttura sanitaria pubblica e punire eventualmente i colpevoli- dice il segretario nazionale di Codici Ivano Giacomelli".