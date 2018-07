Fisco: 4 ddl di Fi per "scossa a Paese"

ROMA, 19 LUG - "I disegni di legge che presentiamo oggi danno attuazione agli impegni che il centrodestra ha assunto in ambito fiscale davanti agli elettori. Per Forza Italia è sempre stato chiaro che gli impegni di riduzione della pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche e sugli immobili delle imprese sono il punto da cui partire per creare quel circuito virtuoso fatto di crescita economica, di emersione interna del sommerso e di attrazione dall'estero di capitali e contribuenti con redditi elevati, senza i quali diventa impossibile procedere poi anche al mantenimento degli impegni assunti sul versante pensionistico e su quello dell'assistenza agli indigenti. Ci auguriamo che gli amici della Lega convergano su queste proposte in coerenza con gli impegni assunti con gli elettori". Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione di 4 proposte di legge tese a "rendere il fisco amico" e a "creare fiducia tra le famiglie e le imprese".