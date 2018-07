Migranti: Fico, soccorso non è azione amministrativa

ROMA, 19 LUG - Il lavoro della Capitaneria merita un plauso doveroso. Siamo riconoscenti per il costante impegno nella tutela della vita umana". Lo scrive su facebook il presidente della Camera Roberto Fico che aggiunge: "Per questo sono d'accordo con le parole del ministro Toninelli "Salvare vite umane non è un'azione amministrativa, nel soccorso non c'è passaporto, colore della pelle, lingua o cultura, che possano impedire ad un essere umano di salvare un altro essere umano. Anche l'Europa non lo dimentichi".