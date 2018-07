Codice verde a suicida, chiesta condanna

TORINO, 18 LUG - Due anni e sei mesi è la condanna chiesta oggi dal pm Francesco La Rosa per un'infermiera dell'ospedale Maria Vittoria processata in tribunale a Torino per omicidio colposo. L'operatrice sanitaria, il 6 ottobre 2015, in servizio al triage del pronto soccorso, aveva assegnato un codice 'verde' a una paziente arrivata con ferite di arma da taglio sui polsi. Dopo aver aspettato, la donna era andata via senza essere stata visitata e si era suicidata, gettandosi dalla tromba delle scale di un palazzo nel quartiere San Donato. Secondo l'accusa, l'infermiera non avrebbe assegnato la giusta priorità alla paziente.