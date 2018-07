Alisson lascia Roma e vola a Liverpool

ROMA, 18 LUG - "Un saluto ai tifosi della Roma. Mi dispiace ma non posso parlare di più, dirò tutto dopo". Dopo queste poche parole rilasciate al sito Forzaroma.info Alisson è entrato all'aeroporto di Ciampino per salire sull'aereo che lo porterà in Inghilterra. Destinazione Liverpool per il portiere brasiliano che, dopo aver superato le visite mediche coi Reds, dirà ufficialmente addio alla Roma. La società giallorossa, che aveva prelevato Alisson dall'Internacional per 8 milioni di euro, lo rivenderà a 75 milioni di euro (bonus compresi) realizzando una super plusvalenza.