Napoli: tifosi sognano colpaccio mercato

NAPOLI, 18 LUG - Di Maria, Benzema, Cavani, Vidal. I sogni estivi dei tifosi del Napoli continuano e sale la pressione sul club azzurro per provare a piazzare un grande colpo che possa in qualche modo replicare all'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino. Il quotidiano tedesco Bild rilancia l'interesse del Napoli per Arturo Vidal, giocatore molto stimato da Ancelotti. Il nome che circola in questi giorni e che fa sognare i tifosi è quello di Angel Di Maria, che potrebbe arrivare però solo in caso di una partenza eccellente sugli esterni, che potrebbe essere quella di Callejon, nel mirino del Milan. Il Napoli oggi ha anche lanciato la nuova maglia per la prossima stagione, con una pantera che sbuca dalle trame del tessuto, ma anche il rafforzamento del brand sul mercato internazionale grazie a un accordo con Amazon grazie al quale il club azzurro ha da oggi un proprio brand store sulle piattaforme Amazon di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna.