In Umbria Piano lotta alla povertà

PERUGIA, 18 LUG - L'Umbria avrà un Piano regionale per la lotta alla povertà finalizzato a sostenere persone e famiglie in difficoltà economica e a contrastare fenomeni di esclusione sociale. Mette a disposizione oltre 3,6 milioni di euro per il 2018 con l'obiettivo promuovere un sistema integrato dedicato all'inclusione sociale. "L'obiettivo è costruire un sistema innovativo e stabile di interventi, capace di fornire risposte strutturali ed efficaci alle molteplici e diverse forme di povertà presenti nel territorio regionale" ha detto l'assessore regionale Luca Barberini, presentando il Piano ai soggetti istituzionali interessati in un incontro alla Scuola umbra di amministrazione pubblica. "L'idea - ha spiegato Barberini - è di rafforzare la rete e la collaborazione tra i servizi, con azioni concrete indirizzate in particolare alle persone uscite dal mercato del lavoro, a quelle vulnerabili e in povertà estrema, alle famiglie con minori".