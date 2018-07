India, crolla edificio: almeno 3 i morti

NEW DELHI, 18 LUG - E' di almeno tre morti e circa 10 dispersi il bilancio del crollo di un edificio in costruzione collassato su un altro adiacente nell'est di New Delhi. Al momento dell'incidente stavano lavorando nell'edificio almeno 12 operai, secondo le autorità della capitale indiana. Finora tre i cadaveri recuperati dalle macerie dagli oltre 100 soccorritori a lavoro da ieri sera. (ANSA).