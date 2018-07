Da macerie stazione emergono cinghie

BOLOGNA, 18 LUG - Dalle macerie della sala d'aspetto della stazione di Bologna sono emerse parti di cinghie e di valigie. E' il primissimo risultato del setacciamento dei detriti avviato formalmente alla caserma in via Prati di Caprara dove il materiale è depositato da 38 anni. A lungo esposto alle intemperie, recentemente è stato ripulito e spostato sotto un hangar, in ambiente sterile. Lì sono iniziati gli esami coordinati dal perito chimico-espolosivistico Danilo Coppe incaricato dalla Corte di assise nell'ambito del processo a Gilberto Cavallini, ex Nar accusato di concorso nella Strage del 2 agosto 1980. "Alcuni reperti sono stati trovati e ne verranno trovati altri", ha confermato l'avvocato Andrea Speranzoni, difensore dei familiari delle vittime dell'attentato, presente all'inizio delle operazioni. Grazie alle nuove metodologie scientifiche, gli esperti cercheranno di isolare al microscopio tracce di esplosivo nei cumuli di macerie: "Confidiamo in risposte dalle analisi del materiale", ha detto Speranzoni.