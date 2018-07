Samp, Ferrero da sindaco Genova

GENOVA, 18 LUG - "Arriveremo all'obiettivo (la vendita dello stadio di Genova ndr) il più presto possibile. E ci impegneremo per arrivarci con tutte le garanzie, rispettando tutte le esigenze di chi sta da una parte e di chi sta dall'altra". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci stamani prima dell'incontro con il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a palazzo Tursi. Alla domanda sulla possibilità di far abbassare il prezzo dell'impianto (il valore, secondo l'agenzia del territorio, è di circa 18 mln di euro), Ferrero ha risposto: "ci saranno domanda e offerta e il sindaco ha detto che farà di tutto per fare felici Sampdoria e Genoa".