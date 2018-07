Juve, terza divisa con plastiche mari

TORINO, 18 LUG - E' realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani, la terza maglia della Juventus per la stagione 2018-2019. La divisa grigia e gialla, che il club presenta oggi sul suo sito internet, nasce dalla collaborazione tra Adidas e Parley for the Oceans, programma che ha l'obiettivo di contribuire alla diminuzione dell'inquinamento degli oceani. "La terza divisa per la prossima stagione - scrive la Juventus sul web - abbina la modernità nelle linee e nei colori a una tecnologia all'avanguardia, con uno sguardo innovativo all'ambiente". Adidas, che di Parley for the Oceans è membro fondatore, punta con questo progetto a ridurre l'inquinamento eliminando i rifiuti dagli oceani. Ma anche a prevenire l'accumulo di plastiche in mare e a ridisegnare lo sportswear attraverso materiali innovativi.