Voto online M5S per elezione membri Csm

ROMA, 18 LUG - E' partita questa mattina sul Blog delle Stelle la votazione online degli iscritti per indicare i nomi che i parlamentari del Movimento 5 Stelle voteranno in aula in occasione delle nomine dei membri laici del Consiglio superiore della magistratura. Fino alle 19.00 di oggi ogni iscritto potrà indicare una sola preferenza.