Teatro: Bolle si sdoppia tra Dorian Gray e Caravaggio

ROMA, 18 LUG - La propria immagine 'catturata' live con in un videoselfie e riflessa in un 'quadro' moderno, uno schermo led dove prende vita un alter ego tormentato che va in pezzi, mentre il ballerino trionfa sulla scena. E' 'Dorian Gray' realizzato con l'eclettico violinista e compositore Alessandro Quarta: uno dei momenti più potenti, personali e applauditi (la coreografia è di Massimiliano Volpini), per il danzatore icona mediatica globale, nell'edizione 2018 del gala Roberto Bolle & Friends, che nel tour estivo, è tornato, ospitato dalla Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla per due date, il 17 e il 18 luglio. Etoile della Scala dal 2004 e Principal dancer dell'American Ballet Theatre di New York dal 2009, Bolle che sarà anche in prima serata su Rai1 il primo gennaio, continua a incantare una platea strapiena di un pubblico di tutte le età. Con lui, stelle della danza come Taras Domitro, Maria Eichwald, Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Maria Kochetkova e Angelo Greco.