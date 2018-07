India: crolla edificio in costruzione, dispersi

NEW DELHI, 17 LUG - Un palazzo di sei piani in costruzione è crollato in un villaggio a 40 chilometri ad est di New Delhi, accasciandosi su un edificio adiacente. Si ritiene che all'interno, al momento del disastro, vi fossero almeno una dozzina di operai, e si teme che siano intrappolati sotto le macerie. Lo riporta l'agenzia Press Trust of India. Almeno 100 persone - fa sapere il comandante dei vigili del fuoco Arun Kumar - stanno partecipando alle ricerche. Il crollo è avvenuto nel villaggio di Shahberi, ad est della capitale. I soccorritori stanno operando - ha riferito un rappresentante della Protezione civile - con gru, martelli pneumatici e motoseghe nella speranza di recuperare vivi i dispersi. Ignota al momento la causa del disastro. Il crollo di edifici è frequente in India nella stagione dei monsoni, che indeboliscono le fondamenta, anche per il frequente uso di materiali scadenti. Nel 2013 in un simile evento a Mumbai morirono 72 persone.