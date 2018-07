Terremoto magnitudo 3.3 nel Cuneese

ROMA, 17 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Cuneo. L'epicentro del sisma, avvenuto alle 20:13, è stato localizzato a Stroppo. Gli altri comuni vicini all'epicentro sono Macra, Celle di Macra ed Elva. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la valle Maira. Numerose le chiamate ai centralini delle forze dell'ordine. Al momento sono in corso le verifiche, ma non sembrano esserci danni né feriti. Quella di stasera non è la prima scossa delle ultime settimane nel Cuneese. A fine maggio la terra ha tremato per tre volte in cinque giorni, la scossa più forte di magnitudo 2.3. E una scossa di 3.0 era stata registrata lo scorso 27 marzo nel vicino Pinerolese.