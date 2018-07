Intossicati da funghi, gravi coniugi

UDINE, 17 LUG - Una coppia di coniugi, cittadini serbi, entrambi sulla sessantina, sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine a seguito di un'intossicazione da funghi. Lo si apprende da fonti ospedaliere. La coppia, residente nell'hinterland udinese, si è sentita male mentre si trovava in vacanza nel proprio paese d'origine. E' stata la figlia, proprio in considerazione delle gravi condizioni di salute dei genitori, a deciderne il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Udine. Marito e moglie sono giunti al Santa Maria della Misericordia la scorsa notte. Sono attualmente ricoverati uno in terapia intensiva e uno in medicina d'urgenza. (ANSA).