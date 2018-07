Goldman: Blankfein lascia, Solomon a.d dall'1 ottobre

NEW YORK, 17 LUG - David Solomon diventerà amministratore delegato di Goldman Sachs l'1 ottobre, sostituendo Lloyd Blankfein. Blankfein resterà presidente fino alla fine dell'anno. "Le società, per andare avanti, devono evolversi, devono cambiare e devono adattarsi. Una delle cose in cui siamo stati bravi negli ultimi 150 anni è stata quella dell'essere stati agili a rispondere ai cambiamenti", afferma Solomon in un'intervista al New York Times insieme a Lloyd Blankfein. "Quando le cose vanno male, non puoi lasciare. Quando vanno bene, non vuoi lasciare. Se lascia per conto tuo, c'è sempre un momento in cui non vuoi lasciare. E questo è il motivo per cui in alcuni casi la gente resta troppo a lungo", aggiunge Blankfein, precisando che non ci sono motivi personali alla base della sua scelta. "Poteva essere prima? Poteva essere dopo? Non sono stanco. David è maturo e pronto ed è la persona giusta".