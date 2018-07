Moto: #bastabuche, Ancma lancia app

MILANO, 17 LUG - Si possono registrare tragitti, monitorare lo stile di guida, analizzare e condividere con altri appassionati informazioni e dati e, soprattutto, segnalare buche: sono le funzioni di Moto.app, la prima applicazione in Italia dedicata alla sicurezza in moto presentata nella sede milanese di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori, che ha promosso questo nuovo strumento. L'obiettivo è aumentare la sicurezza dei motociclisti attraverso il miglioramento dello stile di guida e la condivisione della presenza di buche sul manto stradale, dando la possibilità di fare fotografie e geolocalizzarle in tempo reale, per creare poi un database che verrà periodicamente condiviso con le istituzioni che ne faranno richiesta. "La app non nasce solo per segnalare buche - ha detto il presidente di Ancma Andrea Dell'Orto - dato che il nostro obiettivo è aumentare la sicurezza in generale". L'applicazione, sviluppata dalla milanese B2C Innovation, è gratuita.