Mattarella, preoccupazione per chiese cristiane perseguitate

ROMA, 17 LUG - Il valore della libertà religiosa è un valore da preservare e difendere sempre di più. Vi è una grande preoccupazione per due pericoli che sono sorti nel mondo: il primo è quello dei luoghi dove non è consentita libertà di confessione religiosa per cui molte chiese cristiane sono perseguitate; il secondo pericolo molto grave è quello dell'uso di presunte motivazione religiose per giustificare la violenza. Il ruolo delle figure di guida delle varie confessioni religiose è quindi molto importante e molto importante è il dialogo tra le confessioni religiose". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso di un incontro con il patriarca della chiesa ortodossa georgiana Ilia II. "Sono molto lieto di renderle visita. Georgia e Italia sono legati apporto di grande amicizia grande e crescente collaborazione. Questa condizione ha radici molto antiche. Sono paesi di antica cultura e antica civiltà", ha aggiunto il capo dello Stato.