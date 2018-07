Mattarella,vitale lotta a corruzione

ROMA, 17 LUG - Per "ogni economia moderna e integrata" è fondamentale "la lotta alla corruzione, l'efficienza della pubblica amministrazione, il coinvolgimento dei cittadini". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella parlando oggi a un forum economico in Georgia dove si trova in visita di Stato. Il capo dello Stato ha poi citato quelli che sono a suo avviso i "punti di forza" del Paese caucasico: "la localizzazione strategica della Georgia, vero e proprio corridoio tra due continenti; la leva offerta dall'area di libero scambio con l'Unione Europea, componente fondamentale di una rete di accordi analoghi conclusi da Tbilisi con altre regioni del mondo, Cina inclusa; la facilità di contatti favorita dalla liberalizzazione dei visti con l'Unione Europea"