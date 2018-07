Mattarella, investire in formazione

ROMA, 17 LUG - "Rivolgendomi agli imprenditori non ho bisogno di sottolineare il valore centrale delle risorse umane e la necessità che le loro capacità siano adeguate agli obiettivi di una crescita ambiziosa e, opportunamente, condivisa. Investire in formazione significa rafforzare non soltanto le aziende, ma l'intero capitale sociale di un Paese". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando oggi a un forum economico in Georgia dove si trova in visita di Stato.