Netflix: abbonati sotto attese, in Borsa -12,85%

NEW YORK, 16 LUG - Netflix fa il pieno di utili e ricavi ma chiude il secondo trimestre con meno abbonati delle attese e affonda in Borsa, dove arriva a perdere il 12,85%. Il colosso della tv in streaming archivia il trimestre con un utile netto di 384,3 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 65,6 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono saliti a 3,91 miliardi dai 2,79 miliardi del 2017. Gli abbonati sono saliti di 5,14 milioni di unità, sotto i 6,27 milioni attesi dagli analisti.