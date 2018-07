Ilva: commissari e ArcelorMittal al lavoro su proposta

ROMA, 16 LUG - Giornate cruciali per l'Ilva. Secondo quanto apprende l'ANSA, i commissari sono al lavoro con ArcelorMittal per redigere una proposta migliorativa. In particolare si starebbe lavorando sia sul capitolo ambientale sia su quello occupazionale. Il ministro Luigi Di Maio - riferiscono alcune fonti - sarebbe in costante contatto con chi lavora al dossier. (ANSA).