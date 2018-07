Bicamerali: Pd indica nomi, verso intesa presidenze

ROMA, 16 LUG - Si profila un'intesa sui nomi dei presidenti delle due Commissioni bicamerali di garanzia, Vigilanza Rai e Copasir. I gruppi parlamentari del Pd, infatti, alle 18 hanno indicato ai Presidenti di Camera e Senato i propri rappresentanti nei due organismi, dopo che per due volte non avevano rispettato la "dead line" proprio per l'assenza di una intesa tra maggioranza e opposizioni. I primi nomi ad essere resi noti sono quelli che giungono dal Senato, indicati dal capogruppo Andrea Marcucci alla presidente Alberti Casellati: per il Comitato parlamentare per la sicurezza parlamentare Ernesto Magorno; per la commissione parlamentare di vigilanza Rai i senatori Davide Faraone, Salvatore Margiotta, Francesco Verducci; per la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari i senatori Giuseppe Cucca, Nadia Ginetti ed Anna Rossomando".