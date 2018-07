Usa a Wto contro Cina e Ue per dazi alluminio, acciaio

NEW YORK, 16 LUG - Gli Stati Uniti fanno ricorso alla Wto contro cinque dei suoi membri per "dazi illegali". Gli Usa puntano il dito contro Cina, Unione Europea, Canada, Messico e Turchia per le misure ritorsive decise dopo i dazi all'alluminio e l'acciaio imposti dagli Usa. "I dazi sull'acciaio e l'alluminio imposti dal presidente Trump sono giustificati sulla base degli accordi internazionali approvati fra gli Usa e i suoi partner" si legge in un comunicato del rappresentate per il Commercio degli Usa.