Ronaldo, test medici terminati

TORINO, 16 LUG - Visite mediche terminate per Cristiano Ronaldo, che sta lasciando il JMedical a bordo di una Jeep grigia. A salutare il giocatore due ali di tifosi, che ne hanno atteso l'uscita. "Bem-vindo Cristiano": utilizza il portoghese Emre Can per dare il benvenuto a CR7. Il centrocampista tedesco ha dedicato un tweet al nuovo compagno in bianconero. "Happy to see you join the @juventusfc family", aggiunge. "Felice di vederti unire alla famiglia Juventus".