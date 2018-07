Pil: Upb, crescita Italia si ferma a 1,3% in 2018

ROMA, 16 LUG - L'Ufficio Parlamentare di Bilancio rivede al ribasso le stime di crescita per l'Italia. Nel 2018, si legge nella nota congiunturale, il Pil si attesterebbe all'1,3%, lievemente sotto la stima di maggio (1,4%). Per effetto della minor crescita acquisita, anche il rialzo atteso per il 2019 sarebbe rivisto al ribasso con un Pil di poco superiore al +1%. Sulle prospettive di breve e medio periodo, "anche per l'Italia incombono i fattori di rischio globali che generano incertezza e orientano le previsioni al ribasso".