Martina, con Sanchez per sinistra alternativa a nazionalismi

ROMA, 16 LUG - "Siamo qui oggi per una nuova sinistra europea che batta i nazionalisti. Il cuore della sfida è il Mediterraneo. E un'Europa più sociale e più giusta la nostra missione". Così il Segretario del Partito Democratico Maurizio Martina, questa mattina a Madrid con Pedro Sanchez, premier spagnolo e leader dei socialisti. "Solo restando umani e lavorando insieme si possono concretamente affrontare sfide come quelle migratorie, non è un caso che solo i governi europeisti e progressisti stiano anche in queste ore collaborando alla gestione dei migranti. I governi di destra amici di Salvini hanno sbattuto la porta in faccia all'Italia ancora una volta"