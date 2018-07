Spara alla moglie e si butta dal balcone

PARMA, 16 LUG - Ha sparato alla moglie e si è buttato dal balcone di una villa poco distante. Lo racconta la stampa locale. Ieri mattina a strada Argini Enza a Parma un 66enne che gestisce un'azienda agricola, intorno alle 5 ha sparato alla donna, 52. I due figli ventenni si sono svegliati trovando il padre con ancora in mano l'arma, detenuta illegalmente. I due sono riusciti a disarmarlo e a chiamare la polizia mentre l'uomo si barricava al secondo piano della villa vicina. Gli agenti di Polizia e gli operatori del 118 hanno trovato la donna gravemente ferita. Gli agenti hanno sfondato le porte della villa e cercato di convincere il 66enne a scendere, senza riuscirci. Il marito si è gettato dalla finestra prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. La coppia è ricoverata all'Ospedale Maggiore di Parma. La donna, che non ha mai perso conoscenza, è stata operata alla mandibola e sulle sue condizioni ci sarebbe cauto ottimismo. Più gravi le condizioni del marito. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.