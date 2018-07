Nel 2017 vaccinati nel mondo 123 mln bimbi, numero record

ROMA, 16 LUG - Nel 2017 nel mondo sono stati vaccinati 123 milioni di bambini la cifra più alta mai toccata. Lo affermano Oms e Unicef in un comunicato congiunto, in cui ricordano che però 20 milioni di bambini non hanno avuto un ciclo completo. Nel 2017, a livello globale, sono stati vaccinati 4,6 milioni di bambini in più rispetto al 2010. Nove bambini su 10 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro difterite-tetano-pertosse (DTP), 167 paesi hanno incluso una seconda dose di vaccino per morbillo nell'ambito del loro programma di vaccinazione di routine e 162 paesi ora usano il vaccino contro la rosolia. Di conseguenza, la copertura globale contro morbillo e rosolia è aumentata dal 35% nel 2010 al 52%. Il vaccino per il Papilloma Virus Umano (HPV) inoltre è stato introdotto in 79 paesi per aiutare a proteggere le donne dal cancro del collo dell'utero. Dei 20 milioni di bambini non vaccinati almeno 8 milioni vivono in condizioni fragili o di sostegno umanitario, compresi anche paesi colpiti da conflitto. (ANSA)