Memorial Cox:giornaliste vs parlamentari

ROMA, 16 LUG - Domani a Roma è in programma il Trofeo di calcio a 5 'Memorial Jo Cox' del Csi, che metterà di fronte la Nazionale femminile parlamentari a una Rappresentativa di giornaliste. Il calcio d'inizio del match, in programma negli impianti del Csi Roma in Lungotevere Flaminio 55, è previsto per le 20. Giunto alla 3/a edizione, e dedicato alla memoria della parlamentare inglese Jo Cox, barbaramente assassinata per le sue idee politiche, anche quest'anno il trofeo si disputerà nell'ambito di Etate Csi, evento di chiusura della stagione sportiva del Csi Roma. La scorsa edizione, all'insegna dello slogan 'Lo sport che ha a cuore la vita', il 'Memorial Jo Cox' ha testimoniato un modo di intendere lo sport tra impegno e divertimento puro. Si sono imposte le giornaliste allenate da Enrico Varriale, con un largo 4-1. Grande quindi la voglia di rivalsa delle parlamentari allenate da Katia Serra, che proveranno a prendersi la rivincita sulle avversarie.