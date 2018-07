Alla Stranieri laurea su made in Italy

PERUGIA, 16 LUG - L'università per Stranieri di Perugia propone un nuovo corso di laurea triennale, in Made in Italy, cibo e ospitalità. Un percorso formativo considerato dall'Ateneo "unico in Italia e fortemente innovativo". Il piano di studi unisce infatti - è stato spiegato in una conferenza stampa - le opportunità, i contenuti e le finalità della classe di laurea in Scienze, culture e politiche della gastronomia, recentemente istituita, e gli indirizzi fondamentali della classe in Scienze del turismo. "È un nuovo percorso - ha detto il rettore dell'Università per Stranieri, Giovanni Paciullo - dove si cerca di definire un profilo professionale che abbia una dimensione dell'ospitalità comprensiva di tutti gli elementi identitari del made in Italy. Inoltre formeremo un operatore dell'ospitalità che non si occupa della semplice ricezione alberghiera ma che sappia contestualizzare questa ospitalità nel territorio e nei beni culturali e paesaggistici".